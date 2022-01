Allegri: “Al Napoli mancavano solo quattro titolari, noi penalizzati” (Di venerdì 7 gennaio 2022) Massimiliano Allegri parla al termine di Juventus-Napoli, secondo l’allenatore bianconero le assenze degli azzurri non erano così pensati. Ai microfoni di Dazn l’allenatore della Juventus prova a minimizzare i tanti indisponibili in casa Napoli, arrivato a Torino con solo 13 giocatori di movimento della prima squadra. “Il Napoli aveva in campo praticamente la squadra tipo, gli mancavano solo quattro titolari. Va ricordato che noi abbiamo giocato all’andata con sei titolari”. Un punto di vista più che opinabile dato che al Napoli mancavano a vario titolo: Osimhen, Lozano, Koulibaly, Anguissa, Ounas, Mario Rui, Meret e Fabian Ruiz. Forse per Allegri è una questione da ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 7 gennaio 2022) Massimilianoparla al termine di Juventus-, secondo l’allenatore bianconero le assenze degli azzurri non erano così pensati. Ai microfoni di Dazn l’allenatore della Juventus prova a minimizzare i tanti indisponibili in casa, arrivato a Torino con13 giocatori di movimento della prima squadra. “Ilaveva in campo praticamente la squadra tipo, gli. Va ricordato che noi abbiamo giocato all’andata con sei”. Un punto di vista più che opinabile dato che ala vario titolo: Osimhen, Lozano, Koulibaly, Anguissa, Ounas, Mario Rui, Meret e Fabian Ruiz. Forse perè una questione da ...

