(Di giovedì 6 gennaio 2022)sta vivendo un incubo. La ciociara di Avanti un Altro, nonché vincitrice della prima edizione del Grande Fratello Vip è in dolce attesa. Ma, nonostante il periodo emozionante, non può godere appieno la gravidanza, perché èda uno. La moglie di Oliver Kragl, calciatore tedesco, si è sfogata recentemente sui social, … L'articoloda unotreproviene da Velvet Gossip.

Advertising

ilgiornale : La showgirl ha denunciato pubblicamente lo stalker che la perseguita da quasi un anno con messaggi deliranti e mina… - VelvetMagIta : Alessia Macari perseguitata da uno stalker: l’uomo denunciato tre volte [FOTO] #VelvetMag #Velvet - occhio_notizie : Alessia Macari e le minacce di uno stalker: ''Ti uccido, tu e tua figlia morirete'' #gfvip #alessiamacari - zazoomblog : Alessia Macari e lincubo dello stalker: Ti stupro e ti uccido con i pugni tu e tua figlia morirete - #Alessia… - zazoomblog : Alessia Macari e lincubo dello stalker: Ti stupro e ti uccido con i pugni tu e tua figlia morirete - #Alessia… -

Ultime Notizie dalla rete : Alessia Macari

Continuano le minacce alla vincitrice del Gf Vip nel 2016 che adesso è ...Quello che sta vivendoè un vero e proprio incubo. La modella, nata in Irlanda e cresciuta a Frosinone, sta per partorire la sua primogenita, ma da circa un anno è perseguitata da uno stalker. Le minacce e ...Alessia Macari, ha vissuto l'incubo per delle minacce di morte ricevute da uno stalker sul web, la situazione va avanti da mesi ...A nulla sono servite le tre denunce, le segnalazioni e i profili bloccati su Instagram, Alessia Macari continua ad essere la vittima di uno stalker che sui social la perseguita scrivendole parole rabb ...