Agenas, reparti Covid pieni al 21%. Più ricoveri in 10 Regioni nelle terapie intensive, peggiorano Calabria e Liguria (Di giovedì 6 gennaio 2022) Sale ancora, e fa paura, il tasso di occupazione dei posti letto in area Covid negli ospedali italiani. Si arriva, a livello nazionale, al 21%, secondo gli ultimi dati Agenas aggiornati al 5 gennaio 2022. In 24 ore questa percentuale cresce in ben 13 Regioni: Calabria (al 33%) Liguria (32%), Abruzzo (17%), Lombardia (23%), Marche (24%), Molise (13%), Piemonte (25%), Puglia (13%), Sardegna (11%), Sicilia (25%), Toscana (17%), Umbria (28%) e Veneto (21%). Stabili, invece, ma comunque oltre la soglia del 15%, le Regioni Basilicata (20%), Campania (19%), Emilia Romagna (18%), Friuli (24%), Lazio (20%) e Trento (19%). Si registra, invece, un tasso in calo a Bolzano (16%) e Valle d’Aosta che resta comunque al 45%, confermandosi come la regione con la situazione più critica d’Italia. Con ... Leggi su open.online (Di giovedì 6 gennaio 2022) Sale ancora, e fa paura, il tasso di occupazione dei posti letto in areanegli ospedali italiani. Si arriva, a livello nazionale, al 21%, secondo gli ultimi datiaggiornati al 5 gennaio 2022. In 24 ore questa percentuale cresce in ben 13(al 33%)(32%), Abruzzo (17%), Lombardia (23%), Marche (24%), Molise (13%), Piemonte (25%), Puglia (13%), Sardegna (11%), Sicilia (25%), Toscana (17%), Umbria (28%) e Veneto (21%). Stabili, invece, ma comunque oltre la soglia del 15%, leBasilicata (20%), Campania (19%), Emilia Romagna (18%), Friuli (24%), Lazio (20%) e Trento (19%). Si registra, invece, un tasso in calo a Bolzano (16%) e Valle d’Aosta che resta comunque al 45%, confermandosi come la regione con la situazione più critica d’Italia. Con ...

Advertising

infoitinterno : Covid, Agenas: sale in Molise l'occupazione dei posti letto nei reparti ordinari - isNews_it : Covid, Agenas: sale in Molise l'occupazione dei posti letto nei reparti ordinari - - Mafara72 : RT @TgrRai: #Covid_19, @Agenas_Salute: L'occupazione nelle terapie intensive in 24 ore cresce in 10 regioni. #Veneto al 20%, #Piemonte e #L… - alcinx : RT @TgrRai: #Covid_19, @Agenas_Salute: L'occupazione nelle terapie intensive in 24 ore cresce in 10 regioni. #Veneto al 20%, #Piemonte e #L… - TgrRai : #Covid_19, @Agenas_Salute: L'occupazione nelle terapie intensive in 24 ore cresce in 10 regioni. #Veneto al 20%,… -