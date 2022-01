AEW | Questa volta niente time limit | trionfa Adam Page dopo un’altra epica battaglia

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 6 gennaio 2022) La AEW ha aperto il 2022 in grande, Dynamite ha cambiato canale spostandosi su TBS e l’occasione ha meritato una card di tutto rispetto, con l’opener ancora unaaffidato al titolo AEW.il pareggio di metà dicembredoveva esserci un vincitore trae Bryan Danielson, per questo motivo a bordo ring erano presenti dei giudici in grado di esprimere un verdetto in caso di ulteriore pareggio, tre figure di tutto rispetto come Mark Henry, Jerry Lynn e Paul Wight, che alla fine si sono goduti lo spettacolo da una posizione privilegiata senza dover intervenire. Un’affermazione importantissima Se il primo scontro è stato incredibile, quello di stanotte non è stato da meno cone Danielson che non si sono risparmiati arrivando a ...