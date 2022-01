Adriano Celentano, “il Molleggiato”: vita privata, amori e curiosità sul cantautore italiano (Di giovedì 6 gennaio 2022) Adriano Celentano, “il Molleggiato” è uno dei più celebri cantautori della musica italiana, con oltre 200 milioni di dischi venduti. Famoso anche per essere attore, regista, montatore e autore televisivo, Celentano è nato il 6 gennaio 1938, nella famosa via Gluck, che dal 1966, grazie alla sua canzone “Il ragazzo della via Gluck”, tutti conoscono. Adriano Celentano: famiglia e origini Celentano nasce a Milano da genitori entrambi pugliesi, più precisamente di Foggia, emigrati al nord per motivi di lavoro, prima in Piemonte e successivamente in Lombardia. Quinto e ultimo figlio della famiglia, prende il nome della piccola Adriana, sua sorella, morta di leucemia 4 anni prima della sua nascita all’età di 9 anni. Oltre a loro, i genitori hanno dato alle luce anche ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 6 gennaio 2022), “il” è uno dei più celebri cantautori della musica italiana, con oltre 200 milioni di dischi venduti. Famoso anche per essere attore, regista, montatore e autore televisivo,è nato il 6 gennaio 1938, nella famosa via Gluck, che dal 1966, grazie alla sua canzone “Il ragazzo della via Gluck”, tutti conoscono.: famiglia e origininasce a Milano da genitori entrambi pugliesi, più precisamente di Foggia, emigrati al nord per motivi di lavoro, prima in Piemonte e successivamente in Lombardia. Quinto e ultimo figlio della famiglia, prende il nome della piccola Adriana, sua sorella, morta di leucemia 4 anni prima della sua nascita all’età di 9 anni. Oltre a loro, i genitori hanno dato alle luce anche ...

