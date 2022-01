A San Siro i tifosi della Roma lanciano petardi su quelli del Milan

Advertising

youridjorkaeff : 25 anni fa San Siro e tutti gli Interisti nel mondo mi hanno spinto a compiere un gesto unico che è diventato uno d… - OfficialASRoma : Triplice fischio a San Siro. #MilanRoma - acmilan : ?? #MilanRoma ?? In campo ci sarà battaglia: scopri i principali duelli attesi a San Siro ??? #SempreMilan - muspnexus : RT @OfficialASRoma: Triplice fischio a San Siro. #MilanRoma - Arbitrage_Alex : RT @OfficialASRoma: Triplice fischio a San Siro. #MilanRoma -

Ultime Notizie dalla rete : San Siro

...con Messias Al 9' Rossoneri avanti con un calcio di rigore trasformato da Giroud Il Milan con 5 giocatori positivi al Covid è costretto a reinventare la difesa nel match contro la Roma a. ...José torna aper sfidare il Milan con la sua Roma . I rossoneri, con la difesa falcidiata dal , si affidano a Giroud con , che contro i giallorossi si esalta sempre, pronto a subentrare. Prima volta da ...GGGOOOLLLL GGGOOOLLLLL GGGOOOLLLL DEL MILAN!! RAFA LEAAOOOOOOOOOOOOO!! Sponda a centrocampo di Ibra, Leao arriva come un treno e spacca la Roma a metò: arriva davanti Rui Patricio e lo ...Grosso incasso per la società rossonera per la gara tra Milan e Roma che si sta svolgendo adesso al Giuseppe Meazza in San Siro ...