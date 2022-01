85.700 i biglietti della Lotteria Italia venduti in Friuli Venezia Giulia (Di giovedì 6 gennaio 2022) Sono per l’edizione 2021. Il dato reso noto dall’Agenzia Dogane e Monopoli registra un incremento del 14,1% rispetto allo scorso anno. Tra le province, rileva agipronews, svetta Udine con 36.860 tagliandi staccati, in crescita del 10,8%. La ripresa più evidente si registra però a Trieste, che con 20.840 biglietti tocca un +22,3%. Bene anche Gorizia (9.560, +21,6%), mentre Pordenone chiude a quota 18.840 (+21,6%). Numeri in netta crescita per la Lotteria più antica d’Italia, sostenuta da ADM con l’azione del direttore generale, Marcello Minenna, e del direttore Giochi numerici e Lotterie, Stefano Saracchi. Sono quasi 6,4 milioni i biglietti venduti nell’edizione 2021 della Lotteria Italia, con una raccolta che sfiora i 32 milioni di euro. Il ... Leggi su udine20 (Di giovedì 6 gennaio 2022) Sono per l’edizione 2021. Il dato reso noto dall’Agenzia Dogane e Monopoli registra un incremento del 14,1% rispetto allo scorso anno. Tra le province, rileva agipronews, svetta Udine con 36.860 tagliandi staccati, in crescita del 10,8%. La ripresa più evidente si registra però a Trieste, che con 20.840tocca un +22,3%. Bene anche Gorizia (9.560, +21,6%), mentre Pordenone chiude a quota 18.840 (+21,6%). Numeri in netta crescita per lapiù antica d’, sostenuta da ADM con l’azione del direttore generale, Marcello Minenna, e del direttore Giochi numerici e Lotterie, Stefano Saracchi. Sono quasi 6,4 milioni inell’edizione 2021, con una raccolta che sfiora i 32 milioni di euro. Il ...

Advertising

udine20 : 85.700 i biglietti della Lotteria Italia venduti in Friuli Venezia Giulia - - BlackDama_ : Cara Treni Italia #TreniItalia , la tratta Limone - Ventimiglia, avete continuato a vendere i biglietti e in 3 vago… - tribuna_treviso : Al Palaverde di Villorba la riduzione al 35% della capienza, significa che a disposizione ci saranno circa 700 bigl… - marziadalila_ : Non so perché sto guardando i biglietti per le Maldive e febbraio (Londra-Malè £700 A/r) -

Ultime Notizie dalla rete : 700 biglietti Lotteria Italia, il sogno di diventare milionari: venduti 21.680 biglietti in provincia di Siracusa ... il Lazio è in testa a questa speciale classifica con 1.178.820 biglietti staccati (il 18,8%), ...7%), l'Umbria (120.800 e l'1,9%), la Calabria (116.640 e l'1,9%), il Friuli Venezia Giulia (85.700 e l'1,...

Lotteria Italia 2021 Marche ...7%), l'Umbria (120.800 e l'1,9%), la Calabria (116.640 e l'1,9%), il Friuli Venezia Giulia (85.700 ... Tra le grandi città, Roma si conferma ancora una volta la capitale per vendita di biglietti: ben 911.

Salernitana, Oltre 700 biglietti venduti per il settore ospiti del Franchi FiorentinaUno.com ... il Lazio è in testa a questa speciale classifica con 1.178.820staccati (il 18,8%), ...7%), l'Umbria (120.800 e l'1,9%), la Calabria (116.640 e l'1,9%), il Friuli Venezia Giulia (85.e l'1,......7%), l'Umbria (120.800 e l'1,9%), la Calabria (116.640 e l'1,9%), il Friuli Venezia Giulia (85.... Tra le grandi città, Roma si conferma ancora una volta la capitale per vendita di: ben 911.