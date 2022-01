12 Ore del Golfo 2022: la startlist e tutti i partecipanti. Luca Marini presente, Valentino Rossi fermato all’ultimo (Di giovedì 6 gennaio 2022) Sono 15 le vetture presenti nell’entry list della 12 Ore del Golfo, prova che inaugura la lunghissima stagione per quanto riguarda il mondo delle ruote coperte. 12 auto si contenderanno il successo in GT3 in tre distinte classi (PRO/PRO-Am/Am), mentre sono 3 le GT4 presenti in pista. L’isola di Yas Marina accoglie una prova che non vedrà al via l’ex stella del Motomondiale Valentino Rossi, pilota che era atteso nella classe PRO-Am con una Ferrari 488 GT3 schierata dal Monster VR46 Kessel Racing Team. L’ex centauro è entrato in contatto con una persona positiva al Covid-19 e per questa ragione non disputerà l’evento arabo. Alessio Salucci e Luca Marini saranno presenti in ogni caso in Medio Oriente accanto a David Fumanelli. Kessel Racing, AF Corse, Baron Motorsport sono gli altri team che difenderanno ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 gennaio 2022) Sono 15 le vetture presenti nell’entry list della 12 Ore del, prova che inaugura la lunghissima stagione per quanto riguarda il mondo delle ruote coperte. 12 auto si contenderanno il successo in GT3 in tre distinte classi (PRO/PRO-Am/Am), mentre sono 3 le GT4 presenti in pista. L’isola di Yas Marina accoglie una prova che non vedrà al via l’ex stella del Motomondiale, pilota che era atteso nella classe PRO-Am con una Ferrari 488 GT3 schierata dal Monster VR46 Kessel Racing Team. L’ex centauro è entrato in contatto con una persona positiva al Covid-19 e per questa ragione non disputerà l’evento arabo. Alessio Salucci esaranno presenti in ogni caso in Medio Oriente accanto a David Fumanelli. Kessel Racing, AF Corse, Baron Motorsport sono gli altri team che difenderanno ...

