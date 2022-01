Zola | «Insigne? Oltre ai soldi ci sono altre motivazioni Italia? Ci pensa Vialli a ispirare i ragazzi»

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Gianfrancoha parlato a La Stampa sulla Serie A e sulla decisione didi andare a Toronto Gianfrancoha parlato ai microfoni de La Stampa e ha detto la sua sulla situazionee non solo. Le sue parole:– «Difficile entrare in questa scelta personale, perché se vai nel campionato americano non è solo per. Cidi vita. Questo potrebbe avere ripercussioni su Nazionale e Mondiale. Non è semplice.» JUVENTUS-NAPOLI – «La Juventus sta meglio in questo ultimo periodo rispetto al Napoli. Inversione di tendenza per Spalletti che stava viaggiando a velocità pazzesca. La sosta può aver aiutato a recuperare energie anche se restano ancora tanti gli assenti. Anche la Juventus non sarà al completo. Peccato che la ...

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Gianfrancoha parlato a La Stampa sulla Serie A e sulla decisione didi andare a Toronto- "Difficile entrare in questa scelta personale, perché se vai nel campionato americano non è solo ...Il classico panda di Mura era, che ad un certo punto fu costretto ad andar via dall'Italia, ma andò a Londra, non nel 'remotissimo Canada' che tentaCrosetti scrive: Ancora sul capitano ...L'ex attaccante Gianfranco Zola ha rilasciato un'intervista a La Stampa ... ma gli azzurri non molleranno. L'addio di Insigne invece non è stato solo per soldi, ma anche per motivazioni di vita".Gianfranco Zola, ex attaccante del Napoli, ha parlato anche dell'addio di Lorenzo Insigne. L'attuale capitano degli azzurri approderà al Toronto.