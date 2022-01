X-Men | il regista Simon Kinberg loda Kevin Feige | Il miglior produttore della storia del cinema

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Ildi X-Menha parlato di, presidente dei Marvel Studios, definendolo iltografico di tutti i tempi.di alcuni capitolisaga X-Men, ha parlato diil presidente dei Marvel Studios, definendolo iltografico di tutti i tempi. In un'intervista con IGN sul suo nuovo film, The 355, aè stato chiesto se c'è la possibilità secondo lui che gli attori di X-Men possano riprendere i loro ruoli nel MCU. Ilha ammesso di ...

Advertising

_ComicsUniverse : Il regista di #XMen: L’inizio vorrebbe reboottare il personaggio di #Wolverine nel #MarvelCinematicUniverse. Voi c… -

Ultime Notizie dalla rete : Men regista

Movieplayer.it

... il secondo parla della legalizzazione delle droghe', ha dichiarato il, Matthew Vaughn. 'In ... Opera sua è anche X -- L'inizio , il film del 2011 coi supereroi di X -della Marvel ...Ilpopola inoltre il cast di supporto di un elenco di nomi storicamente riconoscibili: Re ... Proprio come avvenuto con gli X -, aleggia forte la sensazione che i 20th Century Studios ...Leggi su Sky TG24 l'articolo “The King's Man - Le origini” è al cinema: le 5 cose da sapere sul film e sulla saga ...«Perché? Cosa hai fatto? Che cosa pensavi mentre lo facevi?»: domande semplici, quelle che verrebbero alla mente a ognuno di noi, se potessimo parlare con chi ha compiuto una mostruosità. Da queste do ...