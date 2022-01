WWE | La fine di un’era | Bron Breakker strappa il titolo a Tommaso Ciampa

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Alcuni botti di capodanno sono stati conservati per questa notte, il primo episodio dell’anno di NXT 2.0 è stato infatti un episodio speciale condito da una card ricca di match titolati con i giovani sempre più protagonisti e pronti a mettersi in mostra. New Year’s Evil nel main event prevedeva la rivincita tra, il nuovo che sfida il vecchio, questa volta con più esperienza e con la vittoria del War Games alle spalle. Un gesto simbolico ad anticipare gli eventi Prima del match lo sfidante si è ritrovato sul cammino verso il ring il vecchio simbolo di NXT formato gigante e l’ha distrutto con un calcione, un messaggio per i fan e per, l’era di NXT giallo-nero è solo un vecchio ricordo. A tenere in vita questo ricordo di NXT in questi mesi è stato il ...

