WWE | Il Covid ha tolto il titolo WWE a Seth Rollins?

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il periodo che stiamo vivendo non è dei migliori: in Italia, come nel resto del Mondo, la pandemia da-19 sembra non voler dare pace a nessuno. Poco prima di Day 1,è risultato positivo alla malattia, infatti la sua presenza all’evento era stata messa fortemente in dubbio. The Visionary però è riuscito a prendere parte all’evento, mentre il suo ex compagno nello Shield e attuale Universal Champion, Roman Reigns, ha dovuto saltare il PPV a causa della positività. Per questo, Brock Lesnar è stato aggiunto al match valevole per ilWWE e alla fine, ha portato a casa l’alloro. Ma quali erano davvero i piani originali? Cambiamenti su cambiamenti Recentemente avevamo scritto di come l’account twitter di WWE on FOX avesse fatto trapelare quelli che sembravano i piani originali per Day 1, ...

Advertising

SpazioWrestling : WWE: La famiglia di Kevin Owens è stata colpita dal COVID #KevinOwens #WWE - infoitcultura : WWE Day 1 senza Roman Reigns: ha il Covid, il suo commento e la nuova card - EyeOfTheTiger87 : Roman col Covid e forse per lui non è male, dato che avrebbero dovuto fare vincere Lesnar...che infatti ha vinto il WWE title. - TSOWrestling : Le parole di Jey Uso sulle condizioni di Roman Reigns dopo la positività al #Covid-19. #TSOW // #TSOS // #WWE - godzfranchini : Roman Reigns positivo al Covid non ha preso parte a Day 1 Brock Lesnar è stato inserito nel match valido per il tit… -

Ultime Notizie dalla rete : WWE Covid

...i conti con l'emergenza. Roman Reigns, la star di punta della Compagnia è risultato positivo al virus e di conseguenza estromesso da Day 1, il primo evento del 2022 in casa Stamford. Laha ......dal- 19. Negazionista convinto fino al decesso, il 41enne belga, era noto nel circuito con il soprannome di "The Undertaker" (da non confondere con Mark William Calaway, icona del Wresling...Former WWE Superstar Kalisto, now known as Samuray Del Sol revealed in a post on social media that his battle with COVID-19 in August of 202 [...] ...Two days apart, two WWE ran multi-man matches—one with Brock Lesnar and one without. What they proved was the value Brock Lesnar brings to WWE.