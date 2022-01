WWE | Annunciate le nuove edizioni del torneo Dusty Rhodes Tag Team Classic per il 2022

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) I tornei WWE NXTTagsono stati confermati anche per il. Il secondo NXT Women’sinizierà a febbraio, mentre il settimo NXT Men’sinizierà nell’episodio di NXT 2.0 del 18 gennaio. Possibili squadre partecipanti Non è stato annunciato ancora nessun partecipante, ma fra i papabilimaschili ci sono Brooks Jensen & Josh Briggs, i Creed Brothers, gli MSK, i Jacket Time, i Legado del Fantasma, Harland & Joe Gacy, e i Grizzled Young Veterans, fra gli altri. Per quanto riguarda le squadre femminili potrebbero figurare Kayden Carter & Kacy Catanzaro, Indi Hartwell & Persia Pirotta, Valentina Feroz & Yulisa Leon, e Erica Yan & ...

