WTA 250 Melbourne 2, Kasatkina al secondo turno senza problemi. Giornata da dimenticare per le australiane (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Concluso il primo turno del torneo WTA di Melbourne 2, che ieri aveva perso per strada la giocatrice meglio piazzata nel ranking mondiale, la statunitense Jessica Pegula. La Giornata di oggi ha regalato qualche sorpresa di meno, ma sicuramente qualche spunto interessante. La testa di serie più alta in gioco quest’oggi era la numero 3 di Daria Kasatkina: la russa si è imposta agevolmente nel confronto con la connazionale Anna Kalinskaya, ritiratasi ritirata a metà della seconda frazione dopo aver conquistato un solo gioco. Per lei il secondo turno non sarà la stessa passeggiata: la sua avversaria è Madison Keys, vittoriosa su Harriet Dart: nelle sette sfide precedenti è sempre stata l’americana ad imporsi. La sorpresa del giorno la imbastisce la statunitense Claire Liu, che proveniente ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Concluso il primodel torneo WTA di2, che ieri aveva perso per strada la giocatrice meglio piazzata nel ranking mondiale, la statunitense Jessica Pegula. Ladi oggi ha regalato qualche sorpresa di meno, ma sicuramente qualche spunto interessante. La testa di serie più alta in gioco quest’oggi era la numero 3 di Daria: la russa si è imposta agevolmente nel confronto con la connazionale Anna Kalinskaya, ritiratasi ritirata a metà della seconda frazione dopo aver conquistato un solo gioco. Per lei ilnon sarà la stessa passeggiata: la sua avversaria è Madison Keys, vittoriosa su Harriet Dart: nelle sette sfide precedenti è sempre stata l’americana ad imporsi. La sorpresa del giorno la imbastisce la statunitense Claire Liu, che proveniente ...

