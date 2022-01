Wout van Aert vince a Herentals e rinuncia ai Mondiali di ciclocross: “Punto alla strada”. Si aggiunge a van der Poel (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Wout van Aert ribadisce di essere il padrone indiscusso del ciclocross e domina la gara di Herentals, quinta prova dell’X2O Trofee andata in scena nel fango delle Fiandre. Il belga ha prontamente riscattato il quarto posto di Hulst, quando dovette fare i conti con un guasto meccanico nella gara vinta dal britannico Tom Pidcock, e ha sfoderato una prestazione maestosa: attacca fin dalle prime pedalate, fa rapidamente il vuoto, demolisce gli avversari e taglia il traguardo col tempo di 1h02:43, infliggendo 1’06” di distacco al già citato Pidcock e 1’07” al connazionale Toon Aerts. All’arrivo, però, l’alfiere della Jumbo Visma fa parlare non tanto per il trionfo, ma per un clamoroso annuncio: non parteciperà ai Mondiali 2022 di ciclocross, in programma il prossimo 29 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 gennaio 2022)vanribadisce di essere il padrone indiscusso dele domina la gara di, quinta prova dell’X2O Trofee andata in scena nel fango delle Fiandre. Il belga ha prontamente riscattato il quarto posto di Hulst, quando dovette fare i conti con un guasto meccanico nella gara vinta dal britannico Tom Pidcock, e ha sfoderato una prestazione maestosa: attacca fin dalle prime pedalate, fa rapidamente il vuoto, demolisce gli avversari e taglia il traguardo col tempo di 1h02:43, infliggendo 1’06” di distacco al già citato Pidcock e 1’07” al connazionale Toons. All’arrivo, però, l’alfiere della Jumbo Visma fa parlare non tanto per il trionfo, ma per un clamoroso annuncio: non parteciperà ai2022 di, in programma il prossimo 29 ...

