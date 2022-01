Washington, la tempesta di neve blocca gli automobilisti: decine di macchine e camion incolonnati in autostrada – Video (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Ghiaccio e neve hanno bloccato diversi veicoli nell’area metropolitana di Washington durante la notte, creando lunghe code di macchine e camion. A bloccare la circolazione una tempesta di neve che ha colpito diverse parti della costa orientale degli Stati Uniti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Ghiaccio ehannoto diversi veicoli nell’area metropolitana didurante la notte, creando lunghe code di. Are la circolazione unadiche ha colpito diverse parti della costa orientale degli Stati Uniti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

