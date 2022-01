Wanda Nara, il bikini non trattiene le curve esplosive: “Una visione meravigliosa” – FOTO (Di giovedì 6 gennaio 2022) La provocante moglie di Icardi ha voluto ancora una volta lasciare a bocca aperta i numerosi ammiratori che la seguono sul Web. Wanda Nara è da parecchio conosciuta per le… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di giovedì 6 gennaio 2022) La provocante moglie di Icardi ha voluto ancora una volta lasciare a bocca aperta i numerosi ammiratori che la seguono sul Web.è da parecchio conosciuta per le… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

zazoomblog : Wanda Nara il bikini non trattiene le curve esplosive: “Una visione meravigliosa” – FOTO - #Wanda #bikini… - francobus100 : Mauro Icardi è furioso, licenziato il bodyguard di Wanda Nara: «Ha dichiarato di amarla» - Noninfluente : RT @Larabrusi: Ricapitolando in questi primi 5 gg del 2022 su Twitter ho imparato che Wanda Nara è una gran figa mentre #MargotRobbie è un… - elena_ele6 : RT @thepalecountess: Djokovic in versione Tom Hanks in The terminal potrebbe forse forse soppiantare l'affaire Icardi-Wanda Nara dal podio… - redbloodblack : @Larabrusi Wanda Nara secondo me gioca a dare l'immagine di se, come se fosse una gran porcona. Poi non si sa se lo… -