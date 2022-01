Volley, Taranto-Monza in tv oggi: orario e diretta streaming Superlega 2021/2022 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Tutto pronto per Gioiella Prisma Taranto-Vero Volley Monza, sfida valevole per la terza giornata di ritorno del campionato di Superlega 2021/2022 di Volley maschile. La formazione tarantina di coach Di Pinto, dopo aver trascinato al tie-break Milano, va a caccia di altri punti importanti in ottica salvezza. I brianzoli di Eccheli invece proveranno a riscattare la netta sconfitta incassata a Modena e conquistare così l’ottava vittoria in campionato. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 17.00 di mercoledì 5 gennaio al PalaMazzola di Taranto. Di seguito le informazioni per vedere la partita in diretta tv e streaming. CALENDARIO 16^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV FORMULA E REGOLAMENTO ... Leggi su sportface (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Tutto pronto per Gioiella Prisma-Vero, sfida valevole per la terza giornata di ritorno del campionato didimaschile. La formazione tarantina di coach Di Pinto, dopo aver trascinato al tie-break Milano, va a caccia di altri punti importanti in ottica salvezza. I brianzoli di Eccheli invece proveranno a riscattare la netta sconfitta incassata a Modena e conquistare così l’ottava vittoria in campionato. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 17.00 di mercoledì 5 gennaio al PalaMazzola di. Di seguito le informazioni per vedere la partita intv e. CALENDARIO 16^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV FORMULA E REGOLAMENTO ...

