Volley | SuperLega | Monza espugna Taranto | Dzavoronok firma 32 punti e regola Sabbi-Randazzo

Monza ha sconfitto Taranto per 3-2 (22-25; 25-23; 19-25; 25-18; 15-10) nel match disputato al PalaMazzola e valido per la 16ma giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. I brianzoli si sono imposti in trasferta, riuscendo a recuperare da 0-1 e 1-2 contro l'arrembante formazione pugliese nell'unico incontro di giornata (Ravenna-Padova e Cisterna-Verona sono state rimandate a causa di alcune positività al Covid-19). I ragazzi di coach Massimo Eccheli reagiscono dopo le nette sconfitte maturate contro Modena e Piacenza, conquistando due punti importanti e riportandosi al quinto posto in classifica generale (una lunghezza di vantaggio su Piacenza, ma i Lupi hanno giocato tre partite in meno). Taranto incappa nella terza sconfitta consecutiva (la quarta ...

