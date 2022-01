Volley, Serie A1 Femminile 2021/2022: rinviata Scandicci-Casalmaggiore (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il Covid-19 continua a condizionare il calendario della Serie A1 Femminile di Volley: rinviata anche Scandicci-Casalmaggiore. “La Savino Del Bene Volley ha reso noto che che la partita valida per la 14° giornata di Serie A1 di Pallavolo Femminile, in programma lunedì 10 gennaio contro la Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore, è stata rinviata, causa Covid-19, a data da destinarsi” si legge nella nota del club toscano. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il Covid-19 continua a condizionare il calendario dellaA1dianche. “La Savino Del Beneha reso noto che che la partita valida per la 14° giornata diA1 di Pallavolo, in programma lunedì 10 gennaio contro la Vbc Trasporti Pesanti, è stata, causa Covid-19, a data da destinarsi” si legge nella nota del club toscano. SportFace.

