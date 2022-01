Volley femminile | Coppa Italia 2022 | Novara in Finale senza giocare | Chieri ha troppe positive al Covid-19

Leggi su oasport

(Di mercoledì 5 gennaio 2022)accedealladella2021-di. La semitutta piemontese contro, in programma oggi pomeriggio (ore 18.30) al PalaEur di Roma, non avrà luogo a causa dellepositività al-19 tra le fila di. La notizia era nell’aria già da ieri ed è stata ufficializzata stamattina: la squadra guidata da coach Giulio Bregoli, che ai quarti diè riuscita a espugnare il campo di Monza, ha un numero di atletesuperiore a tre, ovvero al limite concesso dal regolamento per scendere in campo. Come riporta il comunicato della Lega ...