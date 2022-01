Volley femminile, Coppa Italia 2022: Conegliano batte Busto Arsizio, Finale contro Novara. Egonu da 32 punti (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Conegliano ha sconfitto Busto Arsizio per 3-1 (25-16; 24-26; 25-16; 25-23) e si è qualificata per la Finale della Coppa Italia 2021-2022 di Volley femminile. Le Pantere si sono imposte al PalaEur di Roma, di fronte a un pubblico modesto in termini numerici (le tifoserie si erano lamentate della collocazione dell’evento in fascia pomeridiana e infrasettimanale), al termine di una partita più tirata del previsto e hanno così staccato il biglietto per il sesto atto conclusivo consecutivo della loro storia. Le detentrici del titolo torneranno in campo domani (ore 17.30) per affrontare Novara, che si è vista spalancare la porta per l’accesso all’atto conclusivo senza scendere in campo (Chieri ha dovuto rinunciare a ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 gennaio 2022)ha sconfittoper 3-1 (25-16; 24-26; 25-16; 25-23) e si è qualificata per ladella2021-di. Le Pantere si sono imposte al PalaEur di Roma, di fronte a un pubblico modesto in termini numerici (le tifoserie si erano lamentate della collocazione dell’evento in fascia pomeridiana e infrasettimanale), al termine di una partita più tirata del previsto e hanno così staccato il biglietto per il sesto atto conclusivo consecutivo della loro storia. Le detentrici del titolo torneranno in campo domani (ore 17.30) per affrontare, che si è vista spalancare la porta per l’accesso all’atto conclusivo senza scendere in campo (Chieri ha dovuto rinunciare a ...

Advertising

news_rimini : Volley A2 femminile, Coppa Italia: rinviata la finale Omag-MT-Millenium Brescia - San Giovanni in Marignano - Sport - news_rimini : Volley A2 femminile, Coppa Italia: rinviata la finale Omag-MT-Millenium Brescia - San Giovanni in Marignano - Sport… - roberta5995 : Il modo in cui sta Coppa Italia di volley femminile è un grandissimo flop, in quattro gatti siamo al palazzetto - GiuseppeAgliano : @RafAuriemma Tutti a fare i fenomi. Stamattina sarei dovuto partire per lavoro per Roma. Finale A2 volley femminile… - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: #Volley, #CoppaItalia donne: 4 positive nel #Chieri, #Novara direttamente in finale -