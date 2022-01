Volley, Coppa Italia femminile 2022: Conegliano batte Busto Arsizio in quattro set, finale contro Novara (Di mercoledì 5 gennaio 2022) E’ Conegliano la seconda finalista della Coppa Italia femminile 2022 di Volley. La squadra veneta batte Busto Arsizio in una semifinale davvero emozionante e incerta e trova Novara in finale: le piemontesi non hanno giocato oggi perché tra le fila di Chieri ci sono delle positività al Covid-19 che non rendono possibile la partecipazione di quest’ultima alla partita, dunque strada spianata per la Igor Gorgonzola. La raggiunge dunque la Imoco Volley, che passa col punteggio di 3-1 (25-16, 24-26, 25-16, 25-23). Il primo set è dominato in lungo e in largo da Conegliano, che fa valere il maggior tasso tecnico al cospetto delle rivali che sono invece alle ... Leggi su sportface (Di mercoledì 5 gennaio 2022) E’la seconda finalista delladi. La squadra venetain una semidavvero emozionante e incerta e trovain: le piemontesi non hanno giocato oggi perché tra le fila di Chieri ci sono delle positività al Covid-19 che non rendono possibile la partecipazione di quest’ultima alla partita, dunque strada spianata per la Igor Gorgonzola. La raggiunge dunque la Imoco, che passa col punteggio di 3-1 (25-16, 24-26, 25-16, 25-23). Il primo set è dominato in lungo e in largo da, che fa valere il maggior tasso tecnico al cospetto delle rivali che sono invece alle ...

