Volla | fermato armato e con passamontagna | denunciato 14enne

Ultime Notizie dalla rete : Volla fermato

Napoli. Ha appena 14 anni il giovane denunciato dai carabinieri di Volla per porto e detenzione abusiva di arma. E' stato fermato in Via Aldo Moro, alcuni residenti avevano segnalato un ragazzo armato. Quando lo hanno individuato aveva addosso una pistola replica a ...