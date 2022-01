Volantino delle Brigate rosse all’asta (per 600 euro). FdI: “Vendere quel documento è una vergogna” (Di mercoledì 5 gennaio 2022) “Mettere all’asta il Volantino originale delle Brigate rosse, con il quale i terroristi rivendicarono la strage di via Fani, è una vergogna”.. Lo dichiara il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, commentando la notizia della messa all’incanto del Volantino delle Br con base d’asta a 600 euro. Meloni: “quel Volantino delle Brigate rosse non va venduto” “La testimonianza del sequestro dell’allora presidente del Consiglio, Aldo Moro, e il drammatico massacro degli uomini della sua scorta -prosegue la leader di FdI – non può e non deve essere venduto al miglior offerente, ma dovrebbe essere preteso dallo Stato in nome delle ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 5 gennaio 2022) “Mettereiloriginale, con il quale i terroristi rivendicarono la strage di via Fani, è una”.. Lo dichiara il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, commentando la notizia della messa all’incanto delBr con base d’asta a 600. Meloni: “non va venduto” “La testimonianza del sequestro dell’allora presidente del Consiglio, Aldo Moro, e il drammatico massacro degli uomini della sua scorta -prosegue la leader di FdI – non può e non deve essere venduto al miglior offerente, ma dovrebbe essere preteso dallo Stato in nome...

Advertising

MariellaLoi : Via Fani, l'ira di Bernardi (Associazione vittime): «Ignobile mettere all'asta il volantino delle Br» - Secolo d'It… - Giornaleditalia : #aldomorogiorgiamelonipd Volantino di Aldo Moro delle BR venduto all'asta - ShardanFreeMan : RT @IlPrimatoN: All'asta il volantino numero 1 delle Br sul rapimento di Aldo Moro, ma non dovrebbe essere nel fascicolo d'indagine? Una pu… - IlPrimatoN : All'asta il volantino numero 1 delle Br sul rapimento di Aldo Moro, ma non dovrebbe essere nel fascicolo d'indagine… - Vinc1955 : La storia ha un prezzo? All’asta il volantino delle Brigate Rosse sul rapimento di Aldo Moro -