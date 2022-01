Viviana e Gioele, la famiglia non si ferma: "Ricompensa di 10mila euro a chi ha notizie" (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Messina, 5 gennaio 2022 - Daniele Mondello non si arrende e con un post su Facebook prova a rilanciare le indagini sul caso di Viviana e Gioele. "Noi non ci fermiamo - scrive il marito della dj e ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Messina, 5 gennaio 2022 - Daniele Mondello non si arrende e con un post su Facebook prova a rilanciare le indagini sul caso di. "Noi non ci fermiamo - scrive il marito della dj e ...

Advertising

telodogratis : Daniele Mondello non perde la speranza, “Dieci mila euro a chi dice chi ha ucciso Viviana e Gioele” - blogsicilia : #notizie #sicilia Daniele Mondello non perde la speranza, 'Dieci mila euro a chi dice chi ha ucciso Viviana e Gioel… - Nebrodinotizie : Daniele Mondello non si arrende e con un post su Facebook prova a rilanciare le indagini sul caso di Caronia - GDS_it : Il dj Daniele Mondello, marito e padre di #VivianaParisi e #Gioele, morti un anno e mezzo fa a Caronia, non si rass… - ilriformista : L'inchiesta sulla tragedia di Caronia è stata archiviata ma il padre e marito non si arrende e sostiene la tesi del… -