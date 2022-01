Vittorio Feltri: Il livello della tv italiana è davvero basso (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Tutte le magagne delle nostre Tv Libero, pagina 27, di Vittorio Feltri. Si dice (e si constata) che la stampa, non solo italiana, stia attraversando una crisi allarmante. Le copie cartacee di quotidiani e periodici sono molto meno diffuse rispetto ad anni fa. Purtroppo è vero e ciò addolora noi che lavoriamo e ci guadagniamo da vivere nel settore zoppicante. Ma dobbiamo amaramente registrare che anche le televisioni, pubbliche e private, sono in sofferenza. Il problema in parte si giustifica a causa della affermazione di Internet, cioè delle tecnologie grazie a cui la gente rimane in perenne contatto con l’informazione, più o meno di qualità. I cosiddetti social poi dominano la scena, coinvolgono il popolo, il quale in pochi anni si è convinto che le notizie e i commenti siano gratis e oltretutto lo invitino ... Leggi su tvzoom (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Tutte le magagne delle nostre Tv Libero, pagina 27, di. Si dice (e si constata) che la stampa, non solo, stia attraversando una crisi allarmante. Le copie cartacee di quotidiani e periodici sono molto meno diffuse rispetto ad anni fa. Purtroppo è vero e ciò addolora noi che lavoriamo e ci guadagniamo da vivere nel settore zoppicante. Ma dobbiamo amaramente registrare che anche le televisioni, pubbliche e private, sono in sofferenza. Il problema in parte si giustifica a causaaffermazione di Internet, cioè delle tecnologie grazie a cui la gente rimane in perenne contatto con l’informazione, più o meno di qualità. I cosiddetti social poi dominano la scena, coinvolgono il popolo, il quale in pochi anni si è convinto che le notizie e i commenti siano gratis e oltretutto lo invitino ...

Advertising

PaolaLisci : Vittorio Feltri, lezione a Mario Monti: chi dice bischerate va smascherato, non censurato - ProfCampagna : RT @ProfCampagna: Ma ve lo ricordate quando Giorgia Meloni e Matteo Salvini volevano Vittorio Feltri come #PresidenteDellaRepubblica? - Marilen97832318 : RT @ProfCampagna: Ma ve lo ricordate quando Giorgia Meloni e Matteo Salvini volevano Vittorio Feltri come #PresidenteDellaRepubblica? - ModernoAlex : @imballoionico Oh..ogni volta che leggo (casualmente) un tuo tweet rivaluto pure Vittorio Feltri e Adinolfi. ?? - Livia_DiGioia : RT @ProfCampagna: Ma ve lo ricordate quando Giorgia Meloni e Matteo Salvini volevano Vittorio Feltri come #PresidenteDellaRepubblica? -