(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiUn caso che fa ancora discutere. Risale allo scorso dicembre la richiesta di archiviazione adottata dalladella Repubblica dinei confronti di un uomo accusato disessuale e maltrattamenti alla. Se ne parlò in tutta Italia. Giornali, social, radio e tv dedicarono ampio spazio alla vicenda. Ad attirare l’attenzione pubblica e a sollecitarne l’indignazione, in particolare, una considerazione espressa dal Pm Flavia Felaco nella scrittura del dispositivo: “… è comune negli uomini dover vincere quel minimo di resistenza che ogni donna, nel corso di una relazione stabile e duratura, nella stanchezza delle incombenze quotidiane, tende a esercitare quando un marito tenta un approccio sessuale”. Una espressione a dir poco infelice. Roba da ottocento. Unanime il coro ...

ilriformista : La perizia psicologica sulla ragazza scomparsa nel nulla nel marzo del 2020, “sbranata dalla violenza di chi si è a… - voltes48 : RT @gianluca826: #Coordinamento15Ottobre, è d’obbligo pubblicare il discorso finale del Presidente Roberto Perga Vigile del fuoco! Questo… - anteprima24 : ** Violenza sulla moglie: in #Parlamento 'il caso' che ha coinvolto la Procura di ##Benevento **… - Andrea__Rossi : RT @gianluca826: #Coordinamento15Ottobre, è d’obbligo pubblicare il discorso finale del Presidente Roberto Perga Vigile del fuoco! Questo… - puzzolablu : RT @gianluca826: #Coordinamento15Ottobre, è d’obbligo pubblicare il discorso finale del Presidente Roberto Perga Vigile del fuoco! Questo… -

Ultime Notizie dalla rete : Violenza sulla

Il Post

... quanto avvenuto il primo gennaio mostra 'l'attitudine dell'indagato allapersona come modalità di risoluzione dei conflitti'. Nelle esigenze cautelari il gip si sottolinea come 'è ...Un giornalismo fatto di verità impedisce molte corruzioni, frena ladella criminalità, ... nella settimana subito dopo l'avvio dell'attività didattica, spazi di riflessionestoria e il ...Il Regno Unito vuole inasprire le norme contro le molestie sessuali e le violenze domestiche ai danni delle donne, le cui denunce sono in aumento in particolare un alcune aree e fra alcune comunità. I ...La Procura di Milano sta indagando con l'ipotesi di reato di violenza sessuale per identificare gli aggressori della ragazza di 19 anni che nella notte di Capodanno, verso l'1. (ANSA) ...