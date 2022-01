VIDEO / Cassano rassicura tutti dall’ospedale: “Sto bene” (Di mercoledì 5 gennaio 2022) L'ex calciatore, positivo al Covid, rassicura tutti con immagini pubblicate su Instagram da Lele Adani Leggi su golssip (Di mercoledì 5 gennaio 2022) L'ex calciatore, positivo al Covid,con immagini pubblicate su Instagram da Lele Adani

Advertising

flamanc24 : RT @fanpage: A poche ore dalla diffusione della notizia del suo ricovero per il peggioramento dei sintomi da Covid, Antonio Cassano parla d… - fanpage : A poche ore dalla diffusione della notizia del suo ricovero per il peggioramento dei sintomi da Covid, Antonio Cass… - LuigiAssecasa : RT @ilfattovideo: Antonio Cassano in un video dall’ospedale: “Sto bene, domani torno a casa dopo due giorni di ricovero” - Mediagol : VIDEO Cassano positivo al Covid-19 ma rassicura dall’ospedale: “Domani torno a casa!” - Cucciolina96251 : RT @IlMarcheseBN: Cassano parla dall'ospedale: 'Tutto bene, domani torno a casa' -