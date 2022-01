Viaggio nella Grande Bellezza cancellato? Il GFVip raddoppia e slitta il lancio della nuova edizione (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Viaggio nella Grande Bellezza cancellato? Non proprio. Il programma di Cesare Bocci doveva tornare in onda con la nuova edizione il 7 gennaio 2022, proponendo uno speciale sul Quirinale. Stando a quanto si apprende nelle ultime ore proprio dal sito Mediaset, l’azienda di Milano avrebbe optato per un cambio di programma: silurato Viaggio nella Grande Bellezza, al suo posto andrà invece in onda un nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, anticipando la puntata prevista il 10 gennaio. Nello speciale che avrebbe inaugurato la nuova edizione, Cesare Bocci avrebbe portato il pubblico tra le meraviglie del Quirinale, in un ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 5 gennaio 2022)? Non proprio. Il programma di Cesare Bocci doveva tornare in onda con lail 7 gennaio 2022, proponendo uno speciale sul Quirinale. Stando a quanto si apprende nelle ultime ore proprio dal sito Mediaset, l’azienda di Milano avrebbe optato per un cambio di programma: silurato, al suo posto andrà invece in onda un nuovo appuntamento con ilFratello Vip di Alfonso Signorini, anticipando la puntata prevista il 10 gennaio. Nello speciale che avrebbe inaugurato la, Cesare Bocci avrebbe portato il pubblico tra le meraviglie del Quirinale, in un ...

