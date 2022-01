Viabilità Roma Regione Lazio del 05-01-2022 ore 20 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 5 gennaio 2022)DEL 5 GENNAIOORE 20.20 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLARISOLTO L’INCIDENTE SULLA VIA AURELIA LA CIRCONE E’ SCORREVOLE TRA LADISPOLI E PALIDORO, NEI DUE SENSI DI MARCIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 UN TAMPONAMENTO IN GALLERIA E’ LA CAUSA DELLE CODE TRA IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST E PORTONACCIO, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE UN INVITO ALLA PRUDENZA PER LA PIOGGIA SEGNALATA IN DIVERSI TRATTI AUTOSTRADALI, MA VEDIAMO NEL DETTAGLIO SULLA A24-TERAMO TRA CARSOLI E VICOVARO IN A1 TRA I BIVI PER LE DIRAMAZIONI NORD E SUD E SULLA-TARQUINIA, TRA I BIVI PER LA-FIUMICINO E AURELIA QUI ATTENZIONE ANCHE PER IL VENTO FORTE, UN INVITO A MODERARE LA VELOCITA’ E A RISPETTARE LA ...