Via Fani, l'ira di Bernardi (Associazione vittime): «Ignobile mettere all'asta il volantino delle Br»

«L'ennesimo affronto, l'ennesima offesa alla memoria delle vittime del terrorismo, in particolare per i caduti di via Fani e Aldo Moro». Non usa sfumature il presidente dell'Associazione europea vittime del terrorismo Giovanni Berardi per commentare la decisione di mettere all'asta il volantino diffuso dalle Brigate Rosse dopo l'eccidio di via Fani. Neanche potrebbe, d'altra parte: suo padre era infatti il maresciallo Rosario Berardi, ucciso dalle Br a Torino il 10 marzo 1978. Solo sei giorni prima che il commando dei terroristi comunisti rapisse lo statista dc (freddato il successivo 9 maggio) e sterminasse la sua scorta. Ignota l'identità dell'autore dell'iniziativa

