Vertenza pulizie nelle scuole | finisce con 1 100 licenziate

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Unache va avanti da oltre quattro anni che si risolve nel modo peggiore. A soli tre giorni dallo sblocco dei licenziamenti – prorogato a fine anno per questo settore – le imprese hanno scelto di mettere fine alle speranze di oltre 1.100 lavoratrici dellescolastiche aprendo le procedure di licenziamento collettivo, nonostante non sopportassero alcun costo. I lettori del manifesto si ricorderanno i tanti articoli scritti in questi anni sulla vicenda figlia delle esternalizzazioni degli anni duemila. … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

...collettivo per tutti i lavoratori ancora in forza che erano occupati nei servizi di, ... hanno dato seguito alla annunciata decisione di licenziare e mettere fine ad unache va avanti ...Inoltre, i sindacati annunciano che: ' chiederemo al Ministero dello sviluppo economico un incontro per affrontare, in sede istituzionale, la. Nei prossimi giorni continueremo l'attività di ..."Serve un intervento del Governo che proroghi gli Ammortizzatori in Deroga e l’apertura di un tavolo con tutti i Ministeri e le Parti ...Gela. Tante vertenze ancora aperte, in un territorio in forte difficoltà economica. Il segretario provinciale della Filcams-Cgil Nuccio Corallo ricorda le ...