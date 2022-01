Verstappen o Vettel? "Non ho dubbi". Red Bull, l'umiliante sentenza di Marko (Di mercoledì 5 gennaio 2022) “Non ho dubbi: Max è il più forte, anche più di Vettel”. Chiare e dirette sono arrivate le parole di Helmut Marko, il 78enne consigliere della Red Bull: “Verstappen non ha bisogno di un warm-up, di un giro riscaldamento — ha aggiunto a Servus TV — Quando piove, gli altri fanno cinque o otto tornate, mentre lui esce e fa subito il miglior tempo. A Jeddah nessuno conosceva la pista. Mentre gli altri stavano ancora ‘esplorandola', lui esce e registra per tre volte i settori più veloci. Questa è una delle sue qualità più affascinanti”. “Max oggi controlla la sua aggressività” - Lo stesso Marko, poi, ha parlato della vittoria di Verstappen nel GP di Spagna 2016, appena promosso in Red Bull al posto di Daniil Kvyat, “retrocesso” quest'ultimo ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 gennaio 2022) “Non ho: Max è il più forte, anche più di”. Chiare e dirette sono arrivate le parole di Helmut, il 78enne consigliere della Red: “non ha bisogno di un warm-up, di un giro riscaldamento — ha aggiunto a Servus TV — Quando piove, gli altri fanno cinque o otto tornate, mentre lui esce e fa subito il miglior tempo. A Jeddah nessuno conosceva la pista. Mentre gli altri stavano ancora ‘esplorandola', lui esce e registra per tre volte i settori più veloci. Questa è una delle sue qualità più affascinanti”. “Max oggi controlla la sua aggressività” - Lo stesso, poi, ha parlato della vittoria dinel GP di Spagna 2016, appena promosso in Redal posto di Daniil Kvyat, “retrocesso” quest'ultimo ...

