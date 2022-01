Verso i 200mila contagi | bollettino | il peggio deve ancora venire Ospedali al collasso | di quanto sono aumentati i ricoveri

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Continua a essere aggiornato il record di nuovi casi giornalieri. La situazione epidemiologica dell'Italia è in rapidoramento da questo punto di vista, come era stato ampiamente previsto dopo il periodo delle festività di Natale e Capodanno. E il, che sarebbe il picco, pare che debbaarrivare: le prossime due settimane saranno cruciali da questo punto di vista. Ildi oggi, mercoledì 5 gennaio, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 189.109ati, 33.037 guariti e 231 morti a fronte di 1.094.255 tamponi analizzati, con il tasso di positività ritoccatol'alto: è al 17,3 per cento, +3,4 rispetto a ieri. Perconcerne il sistema sanitario nazionale, la pressione continua ad aumentare: oggi ...

Ultime Notizie dalla rete : Verso 200mila

...precauzionale della quarantena per i vaccinati che sarebbe " un primo passo importanteun'... Anche se i casi dovessero arrivare aal giorno " la situazione non è paragonabile a quella ..."Mi auguro che ci si fermi prima, ma è possibile" "E' possibile che si arrivi aicontagi covid al giorno in Italia" sulla spinta della variante Omicron. E' lo scenario che ...di evolvere...Il virologo Fabrizio Pregliasco prevede che il picco di contagi di coronavirus a fine gennaio raggiungerà i 200mila casi ...