Venezia | Zanetti | “I ragazzi hanno lavorato bene Siamo pronti”

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Alla vigilia del match che vedrà ilimpegnato in trasferta contro la Salernitana di Stefano Colantuono, gara valida per la 20ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022, il tecnico dei lagunari, Paoloha analizzato il momento della sua squadra dopo il rientro dalla sosta. “Noi cerchiamo di rispettare quelle che sono le regole sportive, pertanto ci attendiamo a quanto ci dicono gli organi competenti. L’unica cosa certa è che andremo a Salerno concentrati al massimo per giocare il match al 100% delle nostre possibilità. Noi facciamo di tutto per rispettare le normative, cercando di conseguenza di combattere la piaga del Covid al massimo delle nostre possibilità. Anche noi abbiamo due positivi che sono stati isolati dal gruppo squadra, e andremo ovviamente ad affrontare questa trasferta con i soli giocatori disponibili secondo le ...

QUI- I veneti di mister Paolopotrebbero invece affidarsi al modulo 4 - 3 - 3, con Mazzocchi, Svoboda, Ceccaroni e Haps a formare il reparto difensivo. A centrocampo troviamo dal 1° ...Da diversi anni, ormai, ilFC sta portando avanti un nuovo modo di fare calcio e comunicazione calcistica: se, in campo, la squadra allestita da Paolo Poggi e allenata da Paolosta mostrando quanto può essere ...Alla vigilia del match che vedrà il Venezia impegnato in trasferta contro la Salernitana di Stefano Colantuono, gara valida per la 20ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022, il tecnico dei lagu ..."Domani andiamo lì a far battaglia, non giocare mi seccherebbe tantissimo, siamo preparati e concentrati. A Salerno è sempre una gara difficile". Il tecnico del Venezia Paolo Zanetti si dice pronto al ...