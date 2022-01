Veline-calciatori, binomio finito? Niente affatto: dopo anni di “stop” ecco un nuovo amore (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Nuova storia d’amore tra un calciatore e una velina; andiamo a scoprire chi è la nuova coppia di un binomio storico nel mondo del calcio. Negli anni il mondo del calcio è stato caratterizzato da una sorta di legge non scritta: i calciatori, infatti, erano soliti legarsi sentimentalmente alle Veline. Storie d’amore che hanno occupato le prime pagine dei principali giornali di gossip. Nessuno, o quasi, si ricorderà la relazione tra Alessia Mertz e l’ex centrocampista Gianpiero Maini che ha vestito anche le maglie di Roma e Milan. Molto più famosa, invece, la storia d’amore tra Bobo Vieri e Elisabetta Canalis in quella che possiamo definire una sorta di must nel rapporto calciatore-velina. I due, conosciutisi nel 2000, sono andati avanti per quattro lunghi ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Nuova storia d’tra un calciatore e una velina; andiamo a scoprire chi è la nuova coppia di unstorico nel mondo del calcio. Negliil mondo del calcio è stato caratterizzato da una sorta di legge non scritta: i, infatti, erano soliti legarsi sentimentalmente alle. Storie d’che hanno occupato le prime pagine dei principali giornali di gossip. Nessuno, o quasi, si ricorderà la relazione tra Alessia Mertz e l’ex centrocampista Gianpiero Maini che ha vestito anche le maglie di Roma e Milan. Molto più famosa, invece, la storia d’tra Bobo Vieri e Elisabetta Canalis in quella che possiamo definire una sorta di must nel rapporto calciatore-velina. I due, conosciutisi nel 2000, sono andati avanti per quattro lunghi ...

