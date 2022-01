Varese: ordinanza, 'Paitoni ha ucciso il figlio per punire la moglie' (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Milano, 5 gen. (Adnkronos) - Davide Paitoni, il 40enne che ha ucciso il figlio di 7 anni, ha agito per "'punire' la moglie". E' questo il movente che viene indicato dal gip di Varese Giuseppe Battarino che ha convalidato il fermo e disposto la misura cautelare del carcere. Nell'ordinanza si sottolinea la "sorda, occulta e progressiva determinazione 'punitiva' di Davide Paitoni" e come fosse proiettata "in una pluralità di direzioni" come è attestato dai suoi messaggi al padre "in cui parla anche della necessità di far soffrire i familiari della moglie", in particolare la suocera. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Milano, 5 gen. (Adnkronos) - Davide, il 40enne che haildi 7 anni, ha agito per "'' la". E' questo il movente che viene indicato dal gip diGiuseppe Battarino che ha convalidato il fermo e disposto la misura cautelare del carcere. Nell'si sottolinea la "sorda, occulta e progressiva determinazione 'punitiva' di Davide" e come fosse proiettata "in una pluralità di direzioni" come è attestato dai suoi messaggi al padre "in cui parla anche della necessità di far soffrire i familiari della", in particolare la suocera.

