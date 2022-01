Varese: ordinanza, 'Paitoni ha ucciso il figlio per punire la moglie' (2) (Di mercoledì 5 gennaio 2022) (Adnkronos) - La volontà di Paitoni è "di punire la moglie, uccidendo il figlio e poi lei", la donna che "gli aveva rovinato la vita" perché "voleva portargli via il figlio" a suo dire. Il tutto con una "modalità tipica della violenza di genere e della rivendicazione del proprio ruolo preminente e padronale", scrive il gip Battarino che ha disposto il carcere. Nell'ordinanza si ricostruiscono la fase del delitto del piccolo - sgozzato e chiuso in un armadio - quindi l'aggressione della donna, il tutto seguito da un messaggio vocale al padre - una sorta di confessione in cui annuncia il suicidio - e due messaggi audio alla moglie per rassicurarla sulle condizioni del bambino e guadagnare tempo per la fuga. Un piano che dimostra "freddezza criminale" per un uomo capace ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 gennaio 2022) (Adnkronos) - La volontà diè "dila, uccidendo ile poi lei", la donna che "gli aveva rovinato la vita" perché "voleva portargli via il" a suo dire. Il tutto con una "modalità tipica della violenza di genere e della rivendicazione del proprio ruolo preminente e padronale", scrive il gip Battarino che ha disposto il carcere. Nell'si ricostruiscono la fase del delitto del piccolo - sgozzato e chiuso in un armadio - quindi l'aggressione della donna, il tutto seguito da un messaggio vocale al padre - una sorta di confessione in cui annuncia il suicidio - e due messaggi audio allaper rassicurarla sulle condizioni del bambino e guadagnare tempo per la fuga. Un piano che dimostra "freddezza criminale" per un uomo capace ...

