Varese, la terribile rivelazione del padre - killer: 'L'ho fatto sedere con la scusa di una merendina' (Di mercoledì 5 gennaio 2022) "Con la scusa di una merendina l'ho fatto sedere sulla sedia, e ho sferrato un colpo secco". Così Davide Paitoni , 40 anni, ha confessato di aver ucciso il figlio di 7 anni, Daniele, a Morazzone ( ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 5 gennaio 2022) "Con ladi unal'hosulla sedia, e ho sferrato un colpo secco". Così Davide Paitoni , 40 anni, ha confessato di aver ucciso il figlio di 7 anni, Daniele, a Morazzone ( ...

theoldcarmilla : Come fate a dare opinioni e giudizi su un evento terribile come quello di Varese leggendo solo un articolo di giornale io non lo capirò mai. - Angela_Lucinda : Siamo ovunque su TG e quotidiani nazionali per il terribile omicidio di Morazzone, per una cosa bella Varese famosa MAI #Vareseplacetobe. -