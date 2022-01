Valentino Rossi positivo al Covid per la seconda volta. Salta la 12 Ore del Golfo (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Valentino Rossi è risultato positivo al Covid-19 e dovrà Saltare la trasferta di Abu Dhabi per la 12 Ore del Golfo, competizione che questo fine settimana aprirà ufficialmente la stagione per quanto riguarda le ruote coperte. Il ‘Dottore’ avrebbe dovuto partecipare per la terza volta in carriera nella manifestazione araba a bordo di una Ferrari 488 GT3 gestita dal Monster VR46 Kessel Racing Team #46. Il centauro di Tavullia avrebbe dovuto gareggiare in PRO-AM accanto all’amico Alessio Salucci ed al fratello Luca Marini. Si tratta della seconda positività al Coronavirus per il nove volte Campione del Mondo, che dovette fare i conti col Covid-19 nell’autunno 2020. I due saranno regolarmente presenti ai nastri di partenza accanto a David ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 gennaio 2022)è risultatoal-19 e dovràre la trasferta di Abu Dhabi per la 12 Ore del, competizione che questo fine settimana aprirà ufficialmente la stagione per quanto riguarda le ruote coperte. Il ‘Dottore’ avrebbe dovuto partecipare per la terzain carriera nella manifestazione araba a bordo di una Ferrari 488 GT3 gestita dal Monster VR46 Kessel Racing Team #46. Il centauro di Tavullia avrebbe dovuto gareggiare in PRO-AM accanto all’amico Alessio Salucci ed al fratello Luca Marini. Si tratta dellapositività al Coronavirus per il nove volte Campione del Mondo, che dovette fare i conti col-19 nell’autunno 2020. I due saranno regolarmente presenti ai nastri di partenza accanto a David ...

Primaonline : Can Yaman batte la Ferragni, Draghi al top anche a livello mondiale, ancora un trionfo per i Måneskin, Valentino Ro… - Mterryf1 : RT @LuigiCalligari: Niente #Gulf12Hours per Valentino Rossi. Il dottore è in quarantena dopo un contatto con un positivo al COVID-19. Al su… - LuigiCalligari : Niente #Gulf12Hours per Valentino Rossi. Il dottore è in quarantena dopo un contatto con un positivo al COVID-19. A… - PelleMotorsport : Valentino Rossi rinuncia alla 12 Ore del Golfo #motorsport #pellemotorsport #passion #motori - Andrencr : RT @FraPol30: @AscioneMauri Maurizio possibilità che ci siano ulteriori tasse non pagate da Valentino Rossi? Oppure sono come il suo decimo… -