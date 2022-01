Valentino Rossi - In quarantena: salta la 12 Ore del Golfo (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Valentino Rossi non potrà correre la 12 Ore del Golfo, prevista per questo weekend ad Abu Dhabi: il Dottore è stato messo in quarantena, dopo aver avuto contatti con una persona risultata positiva al Covid-19. Salterà quindi la gara: sarà David Fumanelli a prendere il suo posto sulla Ferrari 488 GT3 #46, insieme a Luca Marini e Alessio Salucci. Una beffa. La 12 Ore del Golfo sarebbe stata il prologo perfetto di un 2022 a quattro ruote per Rossi, il suo primo anno da pilota GT a tempo pieno. Quando e con chi lo vedremo in pista resta ancora un punto di domanda, poiché il programma del pilota di Tavullia non è ancora stato annunciato. Le opzioni sul tavolo sono principalmente due: il WEC con Ferrari e il GT World Challenge con Audi. Leggi su quattroruote (Di mercoledì 5 gennaio 2022)non potrà correre la 12 Ore del, prevista per questo weekend ad Abu Dhabi: il Dottore è stato messo in, dopo aver avuto contatti con una persona risultata positiva al Covid-19. Salterà quindi la gara: sarà David Fumanelli a prendere il suo posto sulla Ferrari 488 GT3 #46, insieme a Luca Marini e Alessio Salucci. Una beffa. La 12 Ore delsarebbe stata il prologo perfetto di un 2022 a quattro ruote per, il suo primo anno da pilota GT a tempo pieno. Quando e con chi lo vedremo in pista resta ancora un punto di domanda, poiché il programma del pilota di Tavullia non è ancora stato annunciato. Le opzioni sul tavolo sono principalmente due: il WEC con Ferrari e il GT World Challenge con Audi.

Advertising

SkySportMotoGP : ?? Riviviamo la stagione MotoGP 2021 con tutte le gare dell'anno ? ?? Bagnaia vince a Valencia ??La festa è tutta per… - Gazzetta_it : Valentino Rossi in quarantena: salterà la 12 Ore del Golfo - Primaonline : Can Yaman batte la Ferragni, Draghi al top anche a livello mondiale, ancora un trionfo per i Måneskin, Valentino Ro… - MattiaMauri : RT @quattroruote: Valentino Rossi in quarantena: salta la partecipazione alla 12 Ore del Golfo di questo weekend --> - quattroruote : Valentino Rossi in quarantena: salta la partecipazione alla 12 Ore del Golfo di questo weekend -->… -