Valentino Rossi, addio alla 12 Ore del Golfo per il Dottore: il motivo (Di mercoledì 5 gennaio 2022) La 12 Ore del Golfo perde Valentino Rossi in via ufficiale. Il nove volte iridato della MotoGP, infatti, non potrà partire alla volta di Yas Marina dove giorno 7 e 8 gennaio si disputerà la competizione alla quale avrebbe partecipato sotto ai colori della Kessel. Non c’è nessun problema fisico alla base di questa rinuncia: il Dottore, più semplicemente, è entrato in contatto con un positivo al Coronavirus e dovrà, quindi, osservare un periodo di quarantena. Una brutta tegola per lui e per tutti i suoi tifosi. Valentino Rossi è in quarantena: ha avuto un contatto con un positivo al Covid-19 Ecco il comunicato della Kessel che ufficializza l’assenza del Dottore più amato d’Italia dopo il contatto avuto con un ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 5 gennaio 2022) La 12 Ore delperdein via ufficiale. Il nove volte iridato della MotoGP, infatti, non potrà partirevolta di Yas Marina dove giorno 7 e 8 gennaio si disputerà la competizionequale avrebbe partecipato sotto ai colori della Kessel. Non c’è nessun problema fisicobase di questa rinuncia: il, più semplicemente, è entrato in contatto con un positivo al Coronavirus e dovrà, quindi, osservare un periodo di quarantena. Una brutta tegola per lui e per tutti i suoi tifosi.è in quarantena: ha avuto un contatto con un positivo al Covid-19 Ecco il comunicato della Kessel che ufficializza l’assenza delpiù amato d’Italia dopo il contatto avuto con un ...

Advertising

Gazzetta_it : Valentino Rossi in quarantena: salterà la 12 Ore del Golfo - Primaonline : Can Yaman batte la Ferragni, Draghi al top anche a livello mondiale, ancora un trionfo per i Måneskin, Valentino Ro… - andreastoolbox : Valentino Rossi non correrà la 12 Ore del Golfo: contatto di un positivo | Sky Sport - livinforraces : valentino rossi io ti odio - andreastoolbox : Valentino Rossi non correrà la 12 Ore del Golfo: contatto di un positivo | Sky Sport -