Vaccino obbligatorio per over 50, Green pass base per servizi e negozi: cosa prevede il nuovo decreto (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Obbligo vaccinale per tutti dai 50 anni in su, fino al 15 giugno. E ancora: Super Green pass sul posto di lavoro per chi ha compiuto 50 anni e obbligo di sottoporsi al Vaccino per chi ha superato la soglia dei 50 anni ed è senza lavoro. Niente Super Green pass, però, per l'accesso ai servizi alla persona, ai negozi, alle banche e agli uffici pubblici: per questi basterà il certificato base, quello che si ottiene anche con il tampone negativo. Su quest'ultimo punto il governo Draghi ha fatto marcia indietro durante il consiglio dei ministri, dopo che i leghisti Massimo Garavaglia ed Erika Stefani si erano detti pronti a votare contro. Tra litigi e mediazioni, poco dopo le 20,30 di mercoledì 5 gennaio è stato approvato all'unanimità ...

