Vaccino obbligatorio per il voto del Quirinale? Scontro sulle regole anti Covid: le ipotesi su Green pass e tamponi per i parlamentari (Di mercoledì 5 gennaio 2022) L'appuntamento è per il 24 gennaio alle 15. Sul come, però, il dibattito è aperto. L'elezione del prossimo presidente della Repubblica ai tempi dell'ennesima ondata della pandemia di Coronavirus vede la complessa gestione del voto in sicurezza. Si tratta infatti di gestire 1008, forse 1009 Grandi elettori convocati a Montecitorio dalle 15. Il presidente della Camera, Roberto Fico, ha convocato ufficialmente la seduta comune. E lo ha raccontato anche su Facebook, con tanto di passaggio sull'emergenza sanitaria portata dalla contagiosa variante Omicron: «Con i questori stiamo studiando le misure per garantire la piena sicurezza del voto», spiega Fico. L'elezione coinciderà tra l'altro con il picco dei contagi, previsto a fine gennaio o al più tardi all'inizio di febbraio. E sulle modalità di ...

