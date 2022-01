Vaccino obbligatorio per gli over 50 e green pass per i parrucchieri, cosa prevede il nuovo decreto Covid (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il Consiglio dei Ministri ha approvato con voto unanime il nuovo decreto per contrastare la diffusione del Covid19. Obbligo vaccinale per tutti gli over 50, restrizioni all’accesso a parrucchieri ed estetisti ai soli possessori di green pass e nuove normative sulla scuola. Preservare il funzionamento degli ospedali e scuole aperte, queste le priorità del premier L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il Consiglio dei Ministri ha approvato con voto unanime ilper contrastare la diffusione del19. Obbligo vaccinale per tutti gli50, restrizioni all’accesso aed estetisti ai soli possessori die nuove normative sulla scuola. Preservare il funzionamento degli ospedali e scuole aperte, queste le priorità del premier L'articolo proviene da Inews24.it.

