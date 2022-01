Vaccino obbligatorio over 50, Cdm approva il decreto dopo il braccio di ferro con la Lega (Di giovedì 6 gennaio 2022) È uno dei passaggi più difficili, per il governo Draghi, quello dell'introduzione dell'obbligo di Vaccino per gli over 50. Arriva con sullo sfondo l'impennata dei contagi e... Leggi su ilmattino (Di giovedì 6 gennaio 2022) È uno dei passaggi più difficili, per il gno Draghi, quello dell'introduzione dell'obbligo diper gli50. Arriva con sullo sfondo l'impennata dei contagi e...

Advertising

repubblica : Nuovo decreto anti-Covid, via libera all'unanimita' al vaccino obbligatorio per gli over 50 - RobertoBurioni : Il casco è obbligatorio per i motociclisti. Il casco non protegge al 100%, ma al 40%. Ve lo mettete tutti senza pro… - ladyonorato : A fronte di queste risultanze scientifiche, il governo #Draghi impone supergreenpass per tutti i trasporti. Cioè va… - MarkonStone : RT @Napalm51: Il vaccino obbligatorio è una misura così urgente che la metteranno tra 40 giorni. PAGLIACCI! - gooblin73_83196 : RT @martinacarletti: OFFERTE DI LAVORO - NON È OBBLIGATORIO AVERE IL VACCINO. Il nostro albergo in Svizzera (a VALS, canton Grigioni, due o… -