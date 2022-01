Vaccino Covid, via libera dell’Aifa al booster per la fascia 12-15 anni. “Intervallo come adulti a 4 mesi da seconda dose” (Di mercoledì 5 gennaio 2022) A due giorni del via libera della Food and drug adimnistration in Usa, la Commissione tecnico scientifica (Cts) dell’Agenzia italiana del farmaco, nella seduta straordinaria del 5 gennaio 2022, su richiesta del ministero della Salute, ha espresso il proprio parere favorevole sulla possibilità di prevedere una dose booster di Vaccino anche per i soggetti di età compresa tra i 12 e i 15 anni. In analogia con quanto già stabilito per la fascia di età 16-17 anni e per i soggetti fragili di 12-15 anni, questo booster dovrà essere effettuato con il Vaccino Comirnaty di Pfizer Biontech, l’unico al momento autorizzato per la fascia più giovane della popolazione. Per quanto riguarda ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 gennaio 2022) A due giorni del viadella Food and drug adimnistration in Usa, la Commissione tecnico scientifica (Cts) dell’Agenzia italiana del farmaco, nella seduta straordinaria del 5 gennaio 2022, su richiesta del ministero della Salute, ha espresso il proprio parere favorevole sulla possibilità di prevedere unadianche per i soggetti di età compresa tra i 12 e i 15. In analogia con quanto già stabilito per ladi età 16-17e per i soggetti fragili di 12-15, questodovrà essere effettuato con ilComirnaty di Pfizer Biontech, l’unico al momento autorizzato per lapiù giovane della popolazione. Per quanto riguarda ...

Advertising

Corriere : La quarta dose di vaccini anti Covid aumenta gli anticorpi di 5 volte dopo una settimana - Agenzia_Ansa : Covid: oggi il Consiglio dei ministri sulle nuove misure, verso l'obbligo di vaccino per gli over 60 #ANSA - giusmo1 : (vergognoso) Australian Open, Djokovic ci sarà: concessa l'esenzione medica per il vaccino anti Covid… - zazoomblog : Covid verso obbligo vaccino agli over 50 e Super Green pass per andare in banca o dal parrucchiere - #Covid #verso… - NotConventionl3 : RT @GiovaQuez: Misure previste da bozza decreto: - obbligo vaccino per over 50 fino 15 giugno (data ancora in discussione) - dal 15 febbrai… -