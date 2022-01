Vaccino Covid | due milioni di somministrazioni a Bergamo e in provincia

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 5 gennaio 2022). Era il 27 gennaio 2021 quando, in Regione Lombardia, iniziavano le prime vaccinazioni anti19. Da quella data al 31 dicembre 2021 in Bergamasca sono state effettuate 2.091.901tra prima, seconda e terza dose. A rendere noti i dati è l’Agenzia di Tutela della Salute di. Un risultato cui ha contribuito tutto il sistema del servizio sanitario territoriale coordinato da ATS: le tre ASST, gli ospedali privati, la cooperativa IML, i medici di medicina generale e l’ADI per le domiciliari, le farmacie, le RSA, le RSD e altri ancora. Negli ultimi giorni, dal 1° al 3 gennaio – sempre per quel che riguarda prima, seconda e terza dose – lesono state 21.192.