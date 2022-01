Vaccino Covid, booster Pfizer per fascia 12-15 anni: via libera Cts Aifa (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Vaccino anti Covid e dose booster, la Commissione tecnico scientifica (Cts) dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), nella seduta straordinaria di oggi, su richiesta del ministero della Salute, ha espresso il proprio parere favorevole sulla possibilità di prevedere una dose booster di Vaccino anche per le persone di età compresa tra i 12 e i 15 anni. In analogia con quanto già stabilito per la fascia di età 16-17 anni e per i soggetti fragili di 12-15 anni, questo booster dovrà essere effettuato con il Vaccino Comirnaty di Pfizer. E’ quanto si legge in una nota dell’Aifa. Per quanto riguarda l’intervallo tra il ciclo vaccinale primario e la ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 5 gennaio 2022)antie dose, la Commissione tecnico scientifica (Cts) dell’Agenzia italiana del farmaco (), nella seduta straordinaria di oggi, su richiesta del ministero della Salute, ha espresso il proprio parere favorevole sulla possibilità di prevedere una dosedianche per le persone di età compresa tra i 12 e i 15. In analogia con quanto già stabilito per ladi età 16-17e per i soggetti fragili di 12-15, questodovrà essere effettuato con ilComirnaty di. E’ quanto si legge in una nota dell’. Per quanto riguarda l’intervallo tra il ciclo vaccinale primario e la ...

Advertising

ladyonorato : Basta che uno finisca in ospedale per Covid ed automaticamente diventa un #novax, anche se poi si scopre che era va… - Corriere : La quarta dose di vaccini anti Covid aumenta gli anticorpi di 5 volte dopo una settimana - NicolaPorro : Non solo il #vaccino. Ora ci sono anche le pillole e i monoclonali: ecco tutte le cure contro il #Covid ?? - NatisviveeNaty : Da ottobre a marzo girano tante influenze , è normale il periodo invernale .Dopo Pasqua ,non possono inventarsi che… - Michell90134611 : Se mi viene il covid con la mia 0 immunità dovuta alla leucemia morirò, ma non mi vaccino lo stesso. Non molesto il can che dorme, per ora -